اخبار الرياضه

بيراميدز يتعاقد مع أفضل لاعب بالدوري النرويجي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أنهت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز اجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي الدولي عمر لعيوني.

ونجح النادي في ضم اللاعب صاحب الـ ٢٦ عاما قادما من نادي بودو جليمت النرويجي وأفضل لاعب في الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي.

ووقع اللاعب مع نادي بيراميدز بعد جهود قوية بذلتها إدارة النادي، بقيادة المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو

بسيوني مدير إدارة التعاقدات.

وحمل لعيوني قميص المنتخب التونسي في سبتمبر من العام الجاري وتألق  مع نسور قرطاج، حيث سجل ١٠ أهداف بقميص ناديه في الدوري النرويجي بجانب ٨ تمريرات حاسمة لزملائه من إجمالي مشاركته في ٢٠ مباراة خلال النصف الأول من الدوري،

Advertisements
حيث يمتاز اللاعب الدولي باللعب بالقدم اليسرى كما أنه بطول ١٩١ سم.

 

 

أكد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي أنه سعيد التعاقد مع هذا اللاعب الذي سيلبي طموحات النادي مع باقي زملائه بنقل الفريق نحو مساره الصحيح على طريق البطولات وقال إن اللاعب يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للتأقلم بسرعة كبيرة مع موضحا أن اللاعب يحمل طموحات كبيرة في تقديم أفضل ما لديه من أجل أحداث طفرة للنادي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يتعاقد مع أفضل لاعب بالدوري النرويجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا