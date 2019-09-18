بيراميدز يتعاقد مع أفضل لاعب بالدوري النرويجي

أنهت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز اجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي الدولي عمر لعيوني.

ونجح النادي في ضم اللاعب صاحب الـ ٢٦ عاما قادما من نادي بودو جليمت النرويجي وأفضل لاعب في الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي.

ووقع اللاعب مع نادي بيراميدز بعد جهود قوية بذلتها إدارة النادي، بقيادة المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو

بسيوني مدير إدارة التعاقدات.

وحمل لعيوني قميص المنتخب التونسي في سبتمبر من العام الجاري وتألق مع نسور قرطاج، حيث سجل ١٠ أهداف بقميص ناديه في الدوري النرويجي بجانب ٨ تمريرات حاسمة لزملائه من إجمالي مشاركته في ٢٠ مباراة خلال النصف الأول من الدوري،

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حيث يمتاز اللاعب الدولي باللعب بالقدم اليسرى كما أنه بطول ١٩١ سم.

أكد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي أنه سعيد التعاقد مع هذا اللاعب الذي سيلبي طموحات النادي مع باقي زملائه بنقل الفريق نحو مساره الصحيح على طريق البطولات وقال إن اللاعب يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للتأقلم بسرعة كبيرة مع الدوري المصري موضحا أن اللاعب يحمل طموحات كبيرة في تقديم أفضل ما لديه من أجل أحداث طفرة للنادي