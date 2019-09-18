نائب قطاع الناشئين بإنبي: اكاديمية النادي تضم 850 ناشئاً

اكد محمد اسماعيل نائب رئيس قطاع الناشئين ومدير الأكاديميات بنادى إنبي بأن اكاديمية النادي، تضم 850 ناشئ لمختلف الأعمار بين 4 الى 16 سنة مشيرا الى أنه تم البدء فيها قبل 6 سنوات بـ200 ناشئ.

وأضاف إسماعيل أن الأكاديمية حقتت أهدافها بنسبة كبيرة خلال المدة البسيطة على إنطلاقها حيث تم تفريغ عدد كبير لقطاع الناشئين وخلال مدة قصيرة سيتم جني ثمارها بتصعيد نجومها للفريق الأول.

والمح اسماعيل الى ان النشء في الأكاديمية

يشارك بدوري البراعم لمراحل" 9 و10 و11 سنة" ويحققوا نتائج رائعة في هذه الدوريات ولهم مستقبل باهر.

وأشار الى أن هذه الأكاديمية مقرها بتروسبورت وسوف تنتقل بدء من الموسم المقبل بمقر النادي الجديد بطريق القاهرة- السويس لوجود ملاعب واماكن للاقامة مع زيادة أعداد الأكاديمية عاما بعد عام.