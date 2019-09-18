إنبي" بريمو" في بطولات الجمهورية

نجحت فرق إنبي في المراحل المختلفة بالفوز بأولى مواجهات بطولات الجمهورية . ففي الأسبوع الأول فريق مواليد 99 تغلب إنبي على أسوان بهدف نظيف أحرزه أحمد عبد المعطى. وفي بطولة 2003 تغلب الفريق البترولي على أسوان بملعبه برباعية نظيفة. وفي بطولة 2001 وفي الجولة الرابعة تغلب إنبي على الإسماعيلي وبيراميدز وتعادل مع المقاولون بهدف لكل منهما . Advertisements وكان" باي" في الجولة الأولى لدوري هذه المرحلة. كان انبي قد فاز في الموسم الماضي ببطولة دوري الجمهورية لمواليد 2003 حيث كانت البطولات لـ 3 مراحل سنية: 99 و2001 و2003" وهذا الموسم تم استحداث بطولة جمهورية لمواليد 2004.

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