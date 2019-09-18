دوري أبطال آسيا الهلال يتفوق على السد تاريخيًا

ضرب نادي الهلال السعودي موعدًا مع السد القطري ليتقابلا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما انتصر "الزعيم" اليوم الثلاثاء على شقيقه الاتحاد على استاد جامعة الملك سعود بالرياض بنتيجة 3-1.

وسجل الأهداف للأصحاب الأرض أندري كاريلو في الدقيقة 44 وسالم الدوسري في الدقيقة 48 وسيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 79، أما هدف الاتحاد الوحيد في جاء من المدافع زياد الصحفي في الدقيقة 11، ويذكر أن جولة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

أما السد القطري فقد فاز على النصر السعودي بنتيجة 3-1 في مباراة العودة وصعد رغم الخسارة في الذهاب بنتيجة 2-1 في الرياض.

تفوق هلالي كاسح

وتعود بكم "بوابة الوفد" للماضي لنرى نتيجة المواجهات المباشرة بين الهلال والسد:-

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حيث تقابل الفريقين تاريخيًا اثنتا عشر مرة ما بين بطولات دوري أبطال آسيا وكأس الكؤوس وبطولات أندية أبطال الدوري، وفاز الهلال في سبع مرات أما السد فحقق الفوز مرتين فقط فيما كان التعادل سيد

الموقف في ثلاث مرات.

أما أكبر فوز بين الفريقين العربيين كان في دور المجموعات عام 2014 برصيد 5 أهداف مقابل لاشيء وقد شهدت المباراة تسجيل ناصر الشمراني "هاتريك".

وكانت المباراة الأخيرة بين السد والهلال لصالح الزعيم السعودي حيث فاز في دور المجموعات عام 2015 بدوري ابطال آسيا بنتيجة 2-1.

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موعد مباراتي الهلال والسد

تقام مباراة الذهاب في جاسم بن حمد أول أيام شهر أكتوبر المقبل، أما مواجهة العودة التي ستقام في الرياض بمدينة جامعة الملك سعود الرياضية يوم 22 أكتوبر المقبل.