كلوب: لم نستغل الفرص جيدًا وركلة الجزاء نابولي غير صحيحة

أنتقد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حكم المباراة بسبب احتسابه للكرة جزاء ضد الريدز خلال المباراة أمام نابولي، على ملعب "سان باولو"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أضاف كلوب في تصريحات عقب المباراة: " غاب عنا الحظ اليوم في كثير من اللحظات، لكن ركلة الجزاء

التي احتسبت لنابولي كانت غير صحيحة كيف يتم احتساب ركلة جزاء للاعب يقفز قبلما تلمسه؟".



وتابع: " أما الهدف الثاني من خطأ ساذج لن نقبل ذلك، وعلينا إصلاح ما حدث اليوم".

Advertisements



وأضاف: " من المفترض أن أشعر بالأسى، لعبنا مباراة كانت مفتوحة،بكثير

من الهجمات المرتدة، لكننا لم نستغلهم، وهذه مشكلة، الشوط الثاني كان العاصفة، هما كانوا يجرون طوال الشوط الثاني، ونحن أيضًا".

وخسر ليفربول أمام نابولي، بثنائية دون رد، سجلهما ميرتينز عبر ركلة جزاء، و يورينتي.

بتلك الخسارة، أصبح ليفربول في المركز الثالث دون رصيد، بينما جاء نابولي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بينما تصدر ريد بول سالزبورج المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، وتذيل جينت البليجيكي ترتيب المجموعة.