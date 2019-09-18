ريد بول سالزبورج يسحق جينت بسداسية ويتصدر مجموعة ليفربول

سحق ريد بول سالزبورج النمساوي، جينت البلجيكي، بسداسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدروي أبطال أوروبا.

تألق الشاب براوت هولاند صاحب الـ19 عامًا لاعب سالزبورج وسجل

هاتريك خلال المباراة في الدقائق 2، 34، 45 على نحو الترتيب، كما سجل لسالزبورج هوانج هي تشان في الدقيقة 36، و دومينيك سوبوسلاي، 45+2، أندرياس أولمر 66، بينما سجل لجينت جون لوكومي ومبونا ساماتا، في الدقائق 40 و52.

بتلك النتيجة، تصدر ريد بول سالزبورج المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط، في حين تذيل جينت المجموعة بدون نقاط، ونفس الأمر لليفربول الذي خسر بثنائية دون رد أمام نابولي، في المركز الثالث، بينما أحتل نابولي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.