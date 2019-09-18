من أجل الجونة الجونة..الأهلي يحرم بيراميدز من بديل عبد الله السعيد

سمحت إدارة النادي الأهلي بانتقال صانع الألعاب الشاب “أحمد حمدي” إلى نادي الجونة مقابل 8 مليون جنيه، مساء اليوم الثلاثاء.

وتلقى الأهلي عرضًا جادًا من بيراميدز نهاية الأسبوع الماضي لاستعارة أحمد حمدي حتى نهاية الموسم، نظرًا لحاجة المدير الفني الفرنسي “سيباستيان ديسابر” لصانع ألعاب يستطيع تأدية أدوار المتقدم في السن “عبد الله السعيد”.

ووقع أحمد حمدي مع الجونة على عقد عادي وليس كعقد ثلاثي مثلما حدث مع إسلام محارب بداية الشهر الماضي.

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وأدرجت إدارة الأهلي بند يسمح لها بالحصول على 30٪ من قيمة بيع اللاعب في المستقبل لأي فريق، مع بند أولوية شراء الأهلي للاعب إذا رغب في ذلك.

وقضى أحمد حمدي النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لنادي الجونة، واستطاع المشاركة في 14 مباراة، سجل خلالهم هدفًا كان في الجولة الـ 21 عندما خسر الفريق 2/3 أمام الإنتاج الحربي.