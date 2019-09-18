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أرقام محمد صلاح أمام نابولي في افتتاح دوري الأبطال

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محمود ماهر 0 تبليغ

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سقط حامل لقب ” في افتتاح مبارياته بالنسخة الجديدة 2020/2019، حين واجه نادي نابولي الإيطالي على ملعب سان باولو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

واستقبلت شباك حارس ليفربول “آدريان” هدفين في الدقائق الـ 15 الأخيرة من المباراة، الأول إثر ركلة جزاء للاعب دريس ميرتنز، والثاني من خطأ دفاعي قاتل استغله الوافد الجديد “فيرناندو يورينتي”.

تسديدة محمد صلاح في مباراة نابولي وليفربول بدوري ابطال اوروبا (صور: Getty)
تسديدة محمد صلاح في مباراة نابولي وليفربول بدوري ابطال اوروبا (صور: Getty)

النجم المصري “محمد صلاح” قدم مباراة جيدة جدًا في الانطلاق والمشاكسة المستمرة لخط دفاع نابولي، وكان اللاعب الأخطر بين زملائه في الخط الأمامي.

ولاحت أمام صلاح ثلاث فرص للتسجيل، من بينهم فرصة مؤكدة من تسديدة يسارية أبعدها حارس نابولي “أليكس ميريت” بأطراف أصابعه.

وكاد ينفرد محمد صلاح بشكل تام بحارس المرمى ويُسجل هدف السبق بمنتصف الشوط الثاني، إلا أن زميله في الهجوم “ساديو ماني” خيب أمله حين تأخر كثيرًا في تمرير الكرة إليه على حدود المنطقة أثناء هجمة مرتدة (2 ضد 2).

والتالي أرقام محمد صلاح أمام نابولي:

تسديدة محمد صلاح في مباراة نابولي وليفربول بدوري ابطال اوروبا (صور: Getty)
تسديدة محمد صلاح في مباراة نابولي وليفربول بدوري ابطال اوروبا (صور: Getty)

محمد صلاح أمام نابولي

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