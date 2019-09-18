رياضة | آل الشيخ يعلن عن الفائز بسيارة بورش جيب ماكان ٢٠١٩ بعد توقعه الصحيح بنتيجة ألميريا

ونجح فريق الميريا في تحقيق الفوز أمس على جيرونا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليتصدر دوري الدرجة الثانية الإسباني ليحتل صدارة الترتيب بعد خسارة قادش أمام مضيفه ألكوركون بثلاثية نظيفة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق ألميريا إلي 16 نقطة ويتصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الاسباني بشكل مؤقت، بفارق نقطة وحيدة عن فريق قادش والذي يلعب حاليًا مع فريق ألكوركون بنفس الجولة، بينما توقف رصيد فريق جيرونا عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

وخاض ألميريا 6 مباريات بالدوري الاسباني الدرجة الثانية، حيث تغلب علي فريق ألباسيتي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي، بينما تعادل مع فريق رسينج 1-1، وفاز على ويسكا بهدف دون رد بالجولة الثالثة، وكرر انتصاره بنفس النتيجة علي مالاجا بالجولة الرابعة، واكتسح لاس بالماس بثلاثية بالجولة الخامسة، قبل أن يفوز اليوم على جيرونا 3-1.

وكان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق أعلن شراء نادي ألميريا الاسباني في شهر اغسطس الماضي، ونجح في التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق، ودعم الفريق الاسباني بعدة صفقات قوية بالميركاتو الصيفي أملًا في المنافسة على التأهل للدوري الاسباني الممتاز (الليجا).