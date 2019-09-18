رياضة | عاجل- بيراميدز يتعاقد رسميًا مع التونسي عمر لعيوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- بيراميدز يتعاقد رسميًا مع التونسي عمر لعيوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز في الدقيقة الأخيرة من موسم الانتقالات في إتمام صفقة قوية جديدة بالتعاقد مع اللاعب التونسي الدولي عمر لعيوني.

ونجح النادي في ضم اللاعب صاحب ال ٢٦ عاما قادما من نادي بودو جليمت النرويجي وأفضل لاعب في الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي.

ووقع اللاعب مع نادي بيراميدز بعد جهود قوية بذلتها إدارة النادي، بقيادة المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات.

وحمل لعيوني قميص المنتخب التونسي في سبتمبر من العام الجاري وتألق مع نسور قرطاج، حيث سجل ١٠ أهداف بقميص ناديه في الدوري النرويجي بجانب ٨ تمريرات حاسمة لزملائه من إجمالي مشاركته في ٢٠ مباراة خلال النصف الأول من الدوري، حيث يمتاز اللاعب الدولي باللعب بالقدم اليسرى كما أنه بطول ١٩١ سم.

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أكد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي أنه سعيد التعاقد مع هذا اللاعب الذي سيلبي طموحات النادي مع باقي زملائه بنقل الفريق نحو مساره الصحيح على طريق البطولات وقال إن اللاعب يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للتأقلم بسرعة كبيرة مع الدوري المصري موضحا أن اللاعب يحمل طموحات كبيرة في تقديم أفضل ما لديه من أجل أحداث طفرة للنادي.

بيراميدز يضم الإيفواري ويلفريد كانون

تواصل ادارة لجنة التعاقدات بنادي بيراميدز جهودها لدعم فريق الكرة بصفقات قوية في الموسم الجديد،بنجاحها بعد منافسة شرسة مع أندية أوربية عديدة بالتعاقد مع اللاعب الإيفواري ويلفريد كانون مع النادي صرح بذلك عمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات وأكد أن صاحب ال٢٦ عاما يتميز بالقوة حيث يجيد في مركزي خط الدفاع الوسط.وانه يحمل سيرة ذاتية رائعة وأرقام احصائية تشير نحو نجاحه في دعم صفوف الفريق وفرض اسمه علي الدوري المصري مؤكدا أن كانون، لعب من قبل لنادي أدو دين هاج الهولندي لمده ٥ مواسم وخاض ١١٩ مباراة كما انه من ناشيء نادي أمبولي الإيطالي.وأضاف أنه لاعبا دوليا في منتخب بلاده منذ ٢٠١٥ وخاض ٤٢ مباراة دولية اخرها مشاركته في جميع مباريات منتخب كوت ديفوار في كاس الامم الافريقية الاخيرة التي أقيمت في مصر.



من جانبه أكد المهندس ممدوح عيد المدير التفيذي للنادي أن كانون سيكون إضافة هائلة للدوري المصري ونادي بيراميدز والنادي تعاقد معه لما يمتلكه من قدرات خاصة ستكون بمثابه اضافة قوية موضحا أن ناديه ينظر دائما لتعاقداته خاصة من الأجانب لمستويات عالية لتكون إضافة قوية للدوري المصري الممتاز.