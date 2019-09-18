رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة تشيلسي وليفربول يوم الأحد 22 سبتمبر 2019 في الخامسة والنصف مساءً في الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة تشيلسي وليفربول في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sports.

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-

في حراسة المرمى : أدريان

في خط الدفاع : أليكساندر أرنولد وماتيب وفان دايك وروبرتسون

في خط الوسط : فابينيو وهيندرسون وفينالدوم

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في خط الهجوم : صلاح وفيرمينو وساديو ماني

أما تشيلسي فمن المتوقع أن تكون تشكيلته كالتالي :-

حراسة المرمى : ويلي كاباييرو

خط الدفاع : دافيد زاباكوستا وأندرياس كريستنتسن وفيكايو توموري وماركوس ألونسو

خط الوسط : داني درينكووتر وتيموي باكايوكو وكينيدي

خط الهجوم : روس باركلي وكريستيان بوليسيتش وأوليفييه جيرو

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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