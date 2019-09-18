رياضة | لامبارد: قدمنا مباراة جيدة أمام فالنسيا لكننا خسرنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد: قدمنا مباراة جيدة أمام فالنسيا لكننا خسرنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي حزنه الشديد عقب الخسارة التي تلقاها فريقه أمام فالنسيا بهدف دون رد.

وخسر تشيلسي على ملعبه أمام فالنسيا بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد عقب نهاية المباراة :" بالطبع كان علينا الحصول ولو على نقطة على اقل تقدير، صنعنا فرص واضعنا ركلة جزاء بالمقابل الخصم سجل من تسديدة واحدة على المرمى، قدمنا مباراة طيبة لكننا خسرنا".

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وأضاف :" باركلي هو المنفذ الأول بالفريق، جورجينيو و ويليان بإمكانهم التسجيل لكن في وجود روس فهو من يسدد، لا اعلم ما دار بينهم قبل ركلة الجزاء لكن باركلي هو المنفذ الاول منذ التحضيرات".

وعن إصابة ماونت قال :" لقد أصيب بالكاحل ولا نعلم متي سيعود، نحتاج لتقييم الوضع ونأمل ان لا تكون إصابة سيئة".

وعن صعوبة المجموعة بعد الخسارة اليوم قال :" بالتأكيد ولذلك علينا ان نقدم اداء اكبر من المعتاد ان كنا نرغب بالتأهل".

