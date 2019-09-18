رياضة | فالفيردي يعلق على تعادل برشلونة مع دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلق على تعادل برشلونة مع دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن تعادل فريقه مساء اليوم أمام بوروسيا دورتموند بدون أهداف، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا

وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :" لقد عانينا كثيراً أمام دورتموند وقاموا بعممل الكثير من الفرص الخطيرة ، ولم يكون لدينا الكثير من الفرص، إنهم فريق قوي على أرضهم".

وأضاف :" لاعبو دورتموند قاموا بتعقيد المباراة علينا ولكن من حُسن الحظ كان تير شتيغين موجود".

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وأشار :" يحتاج اللاعبين في خط الهجوم للعب سوياً أكثر للتعرف على بعضهم والانسجام أكثر ، اليوم كانت الخطوة الأولى".

وعن عودة ميسي للمشاركة مجددًا في المباريات بعد التعافي من الإصابة قال :" لاعب لم يلعب من الموسم السابق ، ودخل ولعب في مباراة بـ وتيرة مرتفعة جداً وهو غير مستعد ، لقد لعب اول 30 دقيقة له هذا الموسم ، وأيضاً سواريز كانت المباراة الاولى الكاملة له هذا الموسم".

وأثنى فالفيردي على تير شتيجن حارس الفريق الكتالوني قائلًا :" لدينا حارس مرمى عظيم، قام بعمل رائع في مباراة اليوم".

