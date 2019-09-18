رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق غرناطة ضيف ثقيل وهو برشلونة فى إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الإسباني يوم السبت القادم الموافق 21 سبتمبر الجارى، على ملعب نوفو كارمينس وتحت قيادة الحكم جاليرمو فيرنانديز، ويسعي الفريق الكتالونى للفوز خلال المباراة القادمة للإستمرار بالفوز في بطولة الدورى بعد الفوز خلال اللقاء السابق بالليجا على فالنسيا بخماسية مقابل هدفين.

موعد مباراة غرناطة وبرشلونة بالدورى الإسبانى

يلتقي غرناطة نظيره برشلونة الساعه التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر مساءاً بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش على ملعب نوفو كارمينس ضمن مباريات الجولة الخامسة.

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مشوار غرناطة وبرشلونة ببطولة الدورى الإسبانى حتى الأن

يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط بينما يحتل غرناطة المركز السادس برصيد 7 نقاط أيضاً وكان برشلونة قد خاض 4 مباريات فاز فى 2 منها على ريال بيتيس وعلى فالنسيا وخسر فى مباراة واحدة أمام اتليتك بيلباو وتعادل فى لقاء أمام أوساسونا بينما غرناطة لعب 4 مباريات فاز فى مباراتان أمام إسبانيول ةسيلتا فيجو وتعادل مباراة أمام فياريال وخسر لقاء أمام إشبيليه.

وسيشارك ليونيل ميسي نجم برشلونة وقائد الفريق في اللقاء بشكل أساسي لأول مرة فى بطولة الدورى بالموسم الجديد بعد العودة من الإصابة وبعد المشاركة أمام بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا في اللقلء الذى انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب سيجنال إيدونا بارك فى ألمانيا.