رياضة | ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول ونابولي اليوم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول ونابولي اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك محمد صلاح اليوم في خسارة فريقه ليفربول أمام نادي نابولي الإيطالي في إفتتاح مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، وفشل صلاح وزملاءه في خط الهجوم في تسجيل أي أهداف مباراة اليوم، حيث إنتهت المباراة بفوز نابولي بهدفين دون مقابل.

وشهدت مباراة اليوم بين ليفربول ونابولي، تفوق واضح لخط دفاع الفريق الإيطالي بقيادة السنغالي كوليبالي، على خط هجوم ليفربول بتواجد صلاح وماني وفيرمينو.

موقع "WhoScored" الشهير، صدم محبي محمد صلاح، وذلك بعدما أعطى الموقع تقييم 5.7 للاعب الدولي المصري، وهو تقييم يعد الأقل في تاريخ محمد صلاح في مباريات دوري الأبطال.

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نجم ليفربول محمد صلاح سدد 5 تسديدات على المرمى في مباراة ليفربول ونابولي، كانت كرة واحدة فقط فيهم على المرمى، في حين ذهب 4 كرات خارج الثلاث خشبات، وهذا في الوقت الذي وصل فيه معدل التمريرات الصحيحة لدى محمد صلاح في مباراة اليوم إلى 77% فقط.

وخلال مباراة ليفربول ونابولي، قام محمد صلاح بمرواغة واحدة فقط صحيحة، وهو رقم قليل للغاية بالنسبة للنجم الدولي المصري،لتستمر سلسلة الأرقام الغير جيدة بالنسبة لمحمد صلاح في مباراة ليفربول ونابولي.

يذكر بأن محمد صلاح قد فقد فرصة معادلة الرقم القياسي كأسرع لاعب افريقي يسجل 15 هدف مع فريق واحد في دوري أبطال أوروبا، حيث يملك هذا الرقم النجم الدولي الإيفوراي ديديه دورجيا، والذي سجل 15 هدف في 25 مباراة فقط مع تشيلسي، في حين سجل محمد صلاح 14 هدف في 25 مباراة رفقة نادي ليفربول.