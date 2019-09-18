رياضة | أول تعليق من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب خسارة فريقه أمام نابولي بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا

وقال فالفيردي في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة :"غاب عنا الحظ اليوم في الكثير من اللحظات في المباراة".

وأضاف:"أيضًا ركلة الجزاء التي أُحّتسبت ضدنا غير شرّعية، أما الهدف الثاني لن أتقبل هذا الخطأ الساذج،سوف نصّلح ما حدث اليوم".

وخسر ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا مساء اليوم أمام نابولي في إيطاليا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يسقط أمام نابولي بثنائية في حضور صلاح

تلقي فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح هزيمة مفاجئة أمام فريق نابولي الإيطالي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد "سان باولو" ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية نابولي كل من، درايز ميرتنيز في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، وأضاف فرناندو يورينتي الهدف الثاني بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : ادريان.

خط الدفاع : ارنولد ، ماتيب ، فان دايك ، روبيرتسون.

خط الوسط : فابينهو ، هيندرسون ، ميلنر.

خط الهجوم : محمد صلاح ، ماني ، فيرمينو.

أما فريق نابولي بدأ اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : ميريت.

خط الدفاع : لورينزو - مانولاس - كوليبالي - روي.

خط الوسط : كاليخون - الآن - فابيان رويز - انسيني.

خط الهجوم : ميرتينز - لوزانو.

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جاءت بداية المباراة قوية هجومية من جانب الفريقين في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس، ونجح لاعبو فريق نابولي في الاستحواذ علي الكرة في منتصف الملعب في محاولة لمباغتة الدفاع الإنجليزي.

شهدت الدقيقة 7 هجمة خطيرة لفريق نابولي، بعد تسديدة صاروخية من فابيان رويز من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها أدريان ببراعة لكن عادت من جديد إلى فابيان رويز الذي سددها مباشرة أقوى من السابقة لكن تصدى لها حارس الليفر مجددًا، لتجد رأسية هيرفينج لوزانو من على حدود منطقة الست ياردات التي حولت الكرة داخل الشباك، لكن حكم اللقاء أشار بوجود تسلل على الأخير.

نجح فريق ليفربول في الاستحواذ والسيطرة علي الكرة وبدأ في تهديد مرمي الفريق الإيطالي عبر الثلاثي الخطير محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وشهدت الدقيقة الحادية والعشرين هجمة خطيرة لفريق ليفربول بعد بينية رائعة من هندرسون وصلت إلى ماني بعد تركيز الدفاع مع تحرك محمد صلاح، استلم ماني الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية بيسراه لكن تصدى لها الحارس وأبعدها إلى ركنية.

نجح لاعبو ليفربول في محاصرة فريق نابولي داخل منطقة جزاء في محاولة للضغط الهجومي عليه من أجل تسجيل هدف مبكر، مما اضطر الفريق الإيطالي للتراجع ومحاولة تهدئة اللعب.

وشهدت الدقيقة 34 لجوء حكم اللقاء لتقنية الفيديو لتحديد وجود ركلة جزاء علي أرنولد لاعب ليفربول من عدمه بعد تدخله القوي علي هيرفينج لوزانو داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أشار لاستمرار اللعب، استمرت بعدها المحاولات الهجومية من جانب الفريقين لتسجيل هدف التقدم ولكن دون فائدة حتي أطلق الحكم صافرته بالتعادل السلبي.

بدأ الفريق الإيطالي الشوط الثاني بالضغط الهجومي المكثف على فريق ليفربول من اجل تسجل هدف التقدم واستطاع ميرتينيس تهديد مرمي الريدز بكرة خطيرة بالدقيقة 50 تصدي لها أدريان ببراعة.

وفي الدقيقة 55 سنحت فرصة خطيرة لليفربول ولكن تأخر ماني كثيراً في تمرير الكرة لمحمد صلاح وفي النهاية مررها من على حدود منطقة الجزاء بعيدة عن صلاح الذي استلمها على حدود منطقة الجزاء في الجهة اليسرى لكن تدخل الدفاع وطالت الكرة من صلاح وتحولت إلى ركلة مرمى.

واستمر التعادل السلبي مسيطرًا على مجريات اللقاء حتي الدقيقة 82 عندما سجل درايس ميرتينيس أول أهداف نابولي من ركلة جزاء نفذها ببراعة شديدة وسكنت شباك الريدز.

حاول نادي ليفربول تجميع قواه من جديد والضغط المكثف على دفاعات نادي نابولي من أجل ادراك التعادل ولكن فاجئه الفريق الإيطالي بهدف ثاني بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق فيرناندو يورينتي من داخل من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، ليقود فريقه للفوز 2-0.

بهذا الفوز يحتل فريق نابولي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف فريق سالزبورج المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه علي جينك البلجيكي 6-2، بينما بقي ليفربول بدون نقاط.

