رياضة | ترتيب مجموعة ليفربول بعد خسارته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة ليفربول بعد خسارته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح أمام فريق نابولي الإيطالي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد "سان باولو" معقل الفريق الإيطالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة اليوم مشاركة الدولي المصري محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريق ليفربةل، وحاول التسجيل لفريق وانقاذه من السقوط أمام نابولي لكن دون فائدة، رغم أن سنحت له وزملائه ساديو ماني وروبرتو فيرمينو الكثير من الفرص خلال اللقاء لكنها لم تسفر عن أي أهداف.

وحملت ثنائية فريق نابولي في شباك ليفربول توقي كل من، درايس ميرتنيز في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، وأضاف فرناندو يورينتي الهدف الثاني بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وفي نفس المجموعة تغلب فريق سالزبورج النمساوي على نظيره جينك البلجيكي بنتيجة 6 - 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ريد بول آرينا سالزبورج" بالنمسا مساء اليوم الثلاثاء.

وإليكم ترتيب مجموعة ليفربول بعد الخسارة أمام نابولي:

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1- سالزبورج النمساوي .. 3 نقاط

2- نابولي الإيطالي .. 3 نقاط

3- ليفربول الإنجليزي .. بدون نقاط

4- جينك البلجيكي .. بدون نقاط

ويواجه ليفربول نظيره سالزبورج النمساوي يوم 2 أكتوبر المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات وستقام المباراة على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، بينما سيواجه فريق نابولي نظيره جينك البلجيكي علي ملعب "كريستال آرينا" في بلجيكا.