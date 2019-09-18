رياضة | أول تعليق من نجم برشلونة بعد تألقه أمام بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نجم برشلونة بعد تألقه أمام بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الحارس الألماني تير ‏شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، إن الفريق لعب مباراة جيدة بالرغم من ان هناك جوانب يجب ان يحسنها الفريق، مشيراً إلى أن التعادل نتيجة إيجابية للفريقين بالنهاية.

وتعادل فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع فريق برشلونة الإسباني بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيجنال ادونا بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال شتيجن في تصريحات صحفية عقب المباراة : " يعرف الجميع قدراتي، وانا واثق بـ نفسي واليوم كانت مناسبة لاثبات ذلك امام بوروسيا دورتموند".

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وأضاف عن التصدي لـ ركلة الجزاء : "من الصعب توقع اين يسدد رويس ولكن اليوم كنت موفقاً في ايقافها، وحافظت على نظافة الشباك في المباراة الأولى بدوري الأبطال".

ونجح الحارس الألماني في الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك بعد الأداء الكبير الذي قدمه أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب السيجنال ادونا بارك.

وأيض في إطار منافسات تلك المجموعة تعادل سلافيا براج مع فريق إنتر ميلان على ملعب السان سيرو في إيطاليا، وتعادل الأخير في الدقائق الأخيرة من المباراة.