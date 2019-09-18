رياضة | ترتيب مجموعة برشلونة بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند في افتتاحية دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة برشلونة بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند في افتتاحية دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونجح الحارس الألماني تير شتيجن في التصدي لركلة جزاء من مواطنه ماركو رويس في منتصف الشوط الثاني، وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة خلال المباراة.
وكان برشلونة بدأ المباراة بتشكيل مكون من :-
خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - البا.
خط الوسط : بوسكيتس - دي يونج - ارثور.
خط الهجوم : انطوان جريزمان - انسو فاتي - لويس سواريز.
وفي نفس المجموعة فرض سلافيا براج التشيكي التعادل على فريق إنتر ميلان الإيطالي على ملعب السان سيرو في إيطاليا، وتعادل الأخير في الدقائق الأخيرة من المباراة.
ويأتي ترتيب تلك المجموعة كالتالي :-
1- إنتر ميلان نقطة واحدة.
2- سلافيا براج نقطة واحدة.
3- برشلونة نقطة واحدة.
4- بوروسيا دورتموند نقطة واحدة.