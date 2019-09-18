رياضة | ترتيب مجموعة برشلونة بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند في افتتاحية دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة برشلونة بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند في افتتاحية دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع فريق برشلونة الإسباني بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيجنال ادونا بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

ونجح الحارس الألماني تير شتيجن في التصدي لركلة جزاء من مواطنه ماركو رويس في منتصف الشوط الثاني، وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة خلال المباراة.

وكان برشلونة بدأ المباراة بتشكيل مكون من :-