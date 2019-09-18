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رياضة | ترتيب مجموعة برشلونة بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند في افتتاحية دوري الأبطال

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تعادل فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع فريق برشلونة الإسباني بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيجنال ادونا بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في .

ونجح الحارس الألماني تير شتيجن في التصدي لركلة جزاء من مواطنه ماركو رويس في منتصف الشوط الثاني، وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة خلال المباراة.

وكان برشلونة بدأ المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : تير شتيجين.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - البا.

خط الوسط : بوسكيتس - دي يونج - ارثور.

خط الهجوم : انطوان جريزمان - انسو فاتي - لويس سواريز.

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وفي نفس المجموعة فرض سلافيا براج التشيكي التعادل على فريق إنتر ميلان الإيطالي على ملعب السان سيرو في إيطاليا، وتعادل الأخير في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويأتي ترتيب تلك المجموعة كالتالي :-

1- إنتر ميلان نقطة واحدة.

2- سلافيا براج نقطة واحدة.

3- برشلونة نقطة واحدة.

4- بوروسيا دورتموند نقطة واحدة.

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