رياضة | بمشاركة ميسي.. برشلونة يفلت من كمين دورتموند بتعادل سلبي في دروي الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة ميسي.. برشلونة يفلت من كمين دورتموند بتعادل سلبي في دروي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض فريق بوروسيا دورتموند الألماني التعادل السلبي على فريق برشلونة الإسباني في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيجنال ادونا بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وشارك ليونيل ميسي في الدقيقة 60 من المباراة بدلا من فاتي لاعب البارسا الشاب، وذلك بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي.

ونجح الحارس الألماني تيرشتيجن في التصدي لركلة جزاء من مواطنه ماركو رويس في منتصف الشوط الثاني، وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة خلال المباراة.