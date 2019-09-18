رياضة | ملخص نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. سقوط ليفربول وتعثر إنتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. سقوط ليفربول وتعثر إنتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتهت مباريات اليوم الأول لمنافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بالعديد من النتائج المفاجأة، بدأها إنتر ميلان بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي على أرضه ووسط جمهوره أمام سلافيا براج بهدف لمثله، وكذلك سقوط ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، حامل لقب النسخة الماضية في فخ الخسارة بهدفين نظيف أمام نابولي الإيطالي.

ويعرض لكم الخليج 365 الرياضي، ملخص نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، والتي جاءت كالتالي:

إنتر ميلان الإيطالي x سلافيا براج التشيكي، بعدما سقط إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

ليون الفرنسي x زينيت سان بطرسبرج الروسي، وبنفس النتيجة تعثر ليون الفرنسي أمام زينيت لينتهي اللقاء بنتيجة 1/1.

ريد بول سالزبورج النمساوي x جينك بلجيكي، أكرم ريد بول ضيفه بنتيجة تاريخية بالفوز 6/2 على نظيره البلجيكي.

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أياكس الهولندي x ليل الفرنسي، وعلى طريقة الموسم الماضي واصل أياكس تألقه بالفوز بنتيجة 3/0.

تشيلسي الإنجليزي x فالنسيا الإسباني، وفي مفاجأة من العيار الثقيل ضرب الخفافيش مضيفه البلوز بهدف نظيف في ستامفورد بريدج.

بوروسيا دورتموند الألماني x برشلونة الإسباني، سيطر التعادل السلبي على قمة الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بنفيكا البرتغالي x لايبزيج الألماني، قهر النادي الألماني مضيفه البرتغالي بالفوز عليه بنتيجة 2/1.

نابولي الإيطالي x ليفربول الإنجليزي، وفي أحد أكبر مفاجأت البطولة ضرب نابولي حامل اللقب ليفربول بهدفين نظيفيين.