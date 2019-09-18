اونلاين | كورة لايف MATCHWEEK مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر كورة جول KORA GOAL رابط دوري أبطال أوروبا beIN SPORT YouTub

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف MATCHWEEK مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر كورة جول KORA GOAL رابط دوري أبطال أوروبا beIN SPORT YouTub والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة نابولي الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي والتي تجمع الفريقان اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إستاد سان باولو في العاصمة الإيطالية روما لحساب لقاءات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يأخذكم موقع " الخليج 365 الرياضي " في جولة لتعريفكم بأبرز التوضيحات التي قامت بها إدارة ليفربول لجماهير النادي قبل اللقاء بالإضافة إلى نشر أبرز روابط البث المباشر التي تنقل المباراة بصورة حصرية ودون الحاجة إلى الإشتراك في القنوات أصحاب الإشتراكات الباهظة.

كورة لايف KORA LIVE وقبل المباراة وجهت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي رسالة تحذيرية إلى جماهيره وذلك قبل المواجهة التي تجمع الفريق بنادي نابولي وذلك حسبما أكدت بعض المصادر الصحفية الانجليزية.

كورة ستار KORA STAR وقالت صحيفة " سكاي سبورتس " أن إدارة نادي نابولي طلبت من الجماهير البقاء داخل الفنادي وتجنب أن يرتدي أي منهم قمصان النادي وذلك حرصاً على سلامتهم الشخصية وخوفاً من وقوع أي حالات شغب.

كورة أونلاين KORA ONLINE وفي نفس السياق نصح النادي الإنجليزي الجماهير المتوجهة إلى ستاد سان باولو على متن حافلات مخصصة لذلك ضرورة التحلي باليقظة أثناء الوجود في المناطق التي تبعد عن الميناء الموجود في المدينة.

الأسطورة لايف OSTORA LIVE وتأتي تلك التحذيرات بسبب المخاوف من إندلاع أعمال عنف من جانب الجماهير الإيطالية المعروف عنها الشغب والأعمال العدائية والتي دائماً ما قامت بمثل تلك الأعمال سابقاً في مباريات كبرى وإستحقاقات قارية.

تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS HD الناقل الحصري والوحيد لبطولات القارة الأوروبية بالإضافة إلى القنوات التالية أيضاً :-

• Canal + France

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• S.Sport Turkey

• Sport TV 2

• Idman Azerbaycan

• beIN SPORTS HD 2

• beIN SPORTS HD 11 EN

• Sky Sport 1 Deutschland

• Canal + Sport Polska

• EuroSport Romania

• RMC Sport 1

كورة لايف KORA LIVE كورة ستار KORA STAR كورة أونلاين KORA ONLINE كورة جول KORA GOAL تتيح متابعة المباراة على الهواء مباشرةً عبر تلك الروابط التي تنقل مجريات اللقاء على بجودة عالية وبدون تقطيع