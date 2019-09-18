اونلاين | بث مباشر يلا شوت PLUS رابط ماتش نابولي ضد ليفربول كورة لايف KORA LIVE يلا شوت YALLA SHOOT يوتيوب جودة عالية

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بث مباشر مشاهدة مباراة نابولي ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد سان باولو في العاصمة الإيطالية روما لحساب مباريات الجولة الاولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي يحمل الريدز لقبها.

كورة ستار KORA STAR وقبل اللقاء أكدت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن الريدز يتوفر على فأل حسن يدعمهم أمام فريق نادي نابولي في مستهل مشوارهم للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

كورة لايف KORA LIVE وقالت " أوبتا " أن الفريق البطل لم يتلق أي خسارة في المباراة الافتتاحية للموسم التالي منذ أربعة وعشرين عاماً حيث كانت الهزيمة الأخيرة في المباراة الافتتاحية لفريق متوج بلقب دوري أبطال أوروبا من نصيب فريق نادي ميلان الإيطالي عند تلقى هزيمة من أياكس موسم 1994 – 1995.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS ومنذ ذلك الوقت خاض الفريق المتوج بلقب ذات الأذنين أربعة وعشرين لقاء في المواسم التالية ونجحت تلك الفرق في تحقيق أربعة عشر إنتصاراً مقابل الإكتفاء بعشرة تعادلات فقط.

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يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE ويعتبر فريق نادي ليفربول آخر المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق الفوز في النسخة الأخيرة على فريق نادي توتنهام بهدفين مقابل لا شيء وقعهم الدولي المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك اوريجي.

لايف فور إتش دي LIVE7HD وإنطلقت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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