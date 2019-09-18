اونلاين | جول salahمباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLA LIVERPOOL يلا شوت رابط ليفربول يوتيوب LIVE NOW رابط ليفربول

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مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء 17-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يستهل فريق ليفربول الإنجليزي رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا اليت حققها خلال النسخة الماضية، بمواجهة صعبة ضد نابولي الإيطالي، في ملعب سان باولو.

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سوف تنطلق أحداث المباراة النارية بين ليفربول ونابولي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

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ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة ليفربول نابولي من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي الأولى beIN SPORTS HD 1 ، كما يمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية، من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي يجودة عالية.

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يذكر انه سيغيب عن قائمة ليفربول أربعة لاعبين للإصابة، هم أوريجي الذي ظهر بشكل رائع في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل لكنه خرج بداعي الإصابة، ولاعب خط الوسط نابي كيتا، وناثانييل كلاين وأيضاً أليسون الذي مازال يستكمل العلاج.

بينما على الجانب الآخر سيغيب عن قائمة نابولي في اللقاء ضد ليفربول في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا المهاجم أركاديوش ميليك بداعي الإصابة، والسيد هوساي لنفس السبب، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر.