الامارات | دبا الفجيرة يواجه التعاون ودياً غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يواجه التعاون ودياً غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل، غداً، فريق دبا الفجيرة ضيفاً على التعاون، في مباراة ودية تقام برأس الخيمة، ضمن استعدادات الفريقين للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة. ويراهن دبا على هذه المباراة، خصوصاً أمام التعاون، الذي شهد مستواه تطوراً ملحوظاً على المستوى الفني، وذلك من أجل اختبار «النواخذة» لجاهزية لاعبيه للاستحقاقات المقبلة لأندية الهواة، وفي مقدمتها الدور التمهيدي للكأس، الذي تستهل به أندية الدرجة الأولى الموسـم الجديـد.

وقال مدرب دبا الفجيرة، محمد الخديم، لـ«الإمارات اليوم»: هذه من المباريات المهمة، خصوصاً أنها آخر لقاء قبل انطلاق المنافسات الرئيسة، لذلك نتطلع من خلالها إلى وضع اللمسات الفنية المطلوبة، قبل خوض المباريات الرسمية، إضافة إلى ذلك سنمنح فرصة للاعبين الشباب، للوقوف على جاهزيتهم الحقيقية، للمشاركة في بطولة الكأس.