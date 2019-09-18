الامارات | «الصقور» يستأنف تدريباته المحلية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يستأنف تدريباته المحلية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنف فريق الإمارات لكرة القدم تدريباته المحلية برأس الخيمة، مساء أول من أمس، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق من المدرب عيد باروت، بعد العودة من معسكر بلغاريا، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد لأندية الهواة.

وقال عيد باروت، في تصريحات صحافية على هامش التدريبات: «هناك حالة من التفاؤل بأن يبدأ الفريق مشواره الموسم المقبل بشكل جيد، خصوصاً بعد أن لعب ست مباريات ودية حتى الآن، وهي نسبة جيدة جداً، وهناك ودية سابعة في الطريق».

وأضاف: تعمدنا ذلك، من أجل تجهيز اللاعبين لضغط المباريات في الموسم.

وحضر رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي الإمارات، محمد العوضي، انطلاق التدريبات المحلية للفريق، وطالب في كلمة له اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الفنية للجهاز الفني، مؤكداً تفاؤله بالمشوار المقبل للفريق الذي سيستهله بتمهيدي الكأس.