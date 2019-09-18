الامارات | دورة إسعافات لمتطوعي «بارالمبية ألعاب القوى بدبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن دورة إسعافات لمتطوعي «بارالمبية ألعاب القوى بدبي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم نادي دبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع إسعاف دبي، دورة إسعافات أولية لقادة المتطوعين المشاركين في بطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى، التي تنطلق نوفمبر المقبل في نادي دبي لأصحاب الهمم.
أقيمت الدورة في صالة مبنى إسعاف دبي، بحضور 60 قائداً متطوعاً وعدد من موظفي وأعضاء النادي. بدأت الدورة بتعليمات عامة حول الإسعافات الأولية وأهمية أن يكون الجميع على دراية بها لتفادي أي إصابات تنجم عن سوء التصرف، ومن ثم التركيز على جوانب مهمة مثل معالجة الحروق والكسور والإصابات الطفيفة وكيفية العلاج الأولي في مثل هذه الظروف.
وعبر رئيس لجنة المتطوعين في البطولة حسين العبدالله، عن أهمية مثل هذه المبادرات المجتمعية، وقال: «التعاون والدعم القائم من قبل الجهات الحكومية للمتطوعين وإسهامهم في رفع كفاءتهم هو إيمان منهم بدورهم المجتمعي القائم على التكامل، وهو ما نحرص عليه في نادي دبي لأصحاب الهمم الذي شكل منصة كبيرة تجمع المتطوعين من جميع الأعمار والجنسيات المختلفة، ويجمعهم حبهم لدبي وخدمة أصحاب الهمم».
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