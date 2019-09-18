الامارات | الإسباني غارسيا يتأهل إلى «غولف موانئ دبي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الإسباني سيرجيو غارسيا من المركز 23 إلى المركز 13 في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعدما توج بلقب «كي إل إم» الفتوحة، ليضمن فرصة تواجده في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتختتم موسم الجولة الأوروبية على ملاعب عقارات جميرا للغولف من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل. ونجح غارسيا بحصد اللقب وسط تنافس محموم بين نجوم العالم للتواجد بين قائمة أفضل 50 لاعباً الموسم الحالي للتأهل للمشاركة في بطولة موانئ دبي العالمية للغولف المقبلة. وحصل غارسيا بفضل هذا الفوز على 460 نقطة ليرفع مجموعه الكلي إلى 1600.3 نقطة ويتقدم للمركز 13 في ترتيب «السباق إلى دبي». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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