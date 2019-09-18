الامارات | الظاهري: مستقبل جوجيتسو الإمارات يبشر بعهد متواصل من الإنجازات

شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري: مستقبل جوجيتسو الإمارات يبشر بعهد متواصل من الإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت بعثة منتخب الجوجيتسو لفئة الأشبال تحت 16 عاماً، والناشئين تحت 18 عاماً، إلى أرض الوطن بعد ختام المشاركة في بطولة البلقان المفتوحة للناشئين، بالعاصمة الرومانية بوخارست، وحصولهم على 22 ميدالية ملونة.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة لحظة وصولهم إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري، وعضو مجلس اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف عبدالله البطران، والمدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو فهد علي الشامسي، ومدير إدارة التسويق والمالية في اتحاد الجوجيتسو السيد محمد حسين المرزوقي، بحضور عدد كبير من أولياء أمور اللاعبين وذويهم. ونجح أبطال الإمارات في حصد 13 ميدالية ملونة في بطولة البلقان للناشئين تحت 18 سنة، توزعت على سبع ذهبيات وأربع فضيات وبرونزيتين، وذلك في إنجاز كبير وضع منتخب الإمارات في مقدمة ترتيب الدول المشاركة في الحدث.

وانتزع نجوم المنتخب 9 ميداليات ملونة خلال مشاركتهم في منافسات بطولة العالم للأشبال تحت 16 سنة، وتوزعت الميداليات التسع على 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة. من جانبه قال محمد سالم الظاهري: «أبطال الإمارات رسموا البسمة في قلوب الإماراتيين، ويكتنفنا شعور بالغ من السعادة والرضا على أدائهم المشرف وحرصهم على رفع اسم الإمارات عالياً في مثل هذه المحافل العالمية».

وأضاف: «أثبت أشبال وناشئو الإمارات للجوجيتسو أنهم أكفَاء وعلى قدر عالٍ من المسؤولية، كما أن الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو تؤتي ثمارها بشكل جيد، وها نحن نسير في الاتجاه الصحيح، لقد أصبح لاعبو الجوجيتسو الإماراتيين عنوانا بارزا لجميع البطولات العالمية، وتكاد لا تخلو بطولة منها من إنجاز إماراتي متميز، وهذا ينبئنا بأن مسقبل اللعبة بخير ويبشر بعقد قادم من التألق والإنجازات».