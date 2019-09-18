الامارات | ولي عهد الشارقة يستقبل أبطال كأس سوبر الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الشارقة يستقبل أبطال كأس سوبر الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، كلاً من فريق الشارقة لكرة القدم وكرة اليد المتوّجين بلقب كأس سوبر الخليج العربي، صباح أمس، بمكتب سموّ الحاكم.

ونقل سموّ ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تهاني صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى مجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين بنادي الشارقة الرياضي، على تتويج فريقي كرة القدم وكرة اليد بلقب كأس سوبر الخليج العربي.

وبارك سموّه للاعبين وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية للفريقين، على ما حققوه من إنجاز رياضي يُضاف إلى رصيد الإمارة.

وأشار سموّه إلى أن ما حققه النادي هو نتاج جهد وعمل دؤوب في إعداد وتأهيل فريق الشارقة الرياضي في مختلف الجوانب، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة مهمة للفريق. وأكد أن تماسك الفريق هو سر التميز للاستمرار في تحقيق البطولات، داعياً إلى الحفاظ على هذا التماسك والتحلي بالروح الرياضية في كل الأوضاع والأوقات، فهي أساس الرياضة الصحيحة.

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وتوّج الشارقة بطل الدوري الإماراتي لكرة القدم ببطولة كأس السوبر للمرة الأولى في عصر الاحتراف، كما حقق فريق كرة اليد في النادي كأس السوبر للسنة الثالثة على التوالي.

وأهدى مجلس إدارة نادي الشارقة واللاعبون والأجهزة الإدارية والفنية هذا الإنجاز الرياضي إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مثمنين دعم سموّه الدائم للنادي، ومؤكدين مواصلتهم مسيرة التميز والنجاح. وتقدم مجلس إدارة النادي واللاعبون بالشكر لسموّ ولي العهد، على استقباله لفريقي الكرة واليد.

حضر الاستقبال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

- أول لقب لـ«الملك» في «سوبر» كرة القدم بعصر الاحتراف، بينما حقق فريق اليد «السوبر» للسنة الثالثة على التوالي.