شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا: تعادل سلبي بين برشلونة ودورتموند وسقوط تشيلسي امام فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل برشلونة الإسباني، مع مُضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، ضمن لقاءات المجموعة السادسة في مستهل مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا التعادل حصد بوروسيا دورتموند نقطة وأحتل المركز الثالث في المجموعة، وبنفس الرصيد يحل برشلونة في المركز الرابع، علمًا بأن إنتر ميلان وسلافيا براج يتقاسمان صدارة المجموعة بفارق الأهداف.

وفاز فالنسيا الإسباني على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

سجل هدف فالنسيا الوحيد المهاجم رودريجو في الدقيقة 74، ليحتل الخفافيش المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن المتصدر أياكس.

وفاز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم،الثلاثاء، على ملعب /يوهان كرويف أرينا/، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

وجاءت ثلاثية الفريق الهولندي عن طريق كوينسي بروميس في الدقيقة 18 وإدسون ألفاريز دقيقة 50 ونيكولاس تاجليافيكو دقيقة 60.

بهذه النتيجة يتصدر أياكس، الذي وصل الموسم الماضي لنصف نهائي البطولة ثم خرج على يد توتنهام الإنجليزي، المجموعة بثلاث نقاط ويأتي بعده فالنسيا ثانيا بفارق الأهداف بعد فوزه بهدف على تشيلسي الذي حل حل مع ليل بالمركزين الثالث والرابع دون أي رصيد.