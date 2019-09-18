شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الخامسة لدوري الأبطال: سقوط غير مسبوق لحامل اللقب منذ 25 عامًا وهاتريك نرويجي استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط ليفربول خارج قواعده في نابولي بهدفين نظيفين، في مباراة ضمن مباراتي الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكرر نابولي فوزه على ليفربول مجددًا بعد ان كان هزمه في مرحلة المجموعات في الموسم الماضي، لكن وقتها بنتيجة 1-0

وأصبح ليفربول أول حامل لقب دوري أبطال أوروبا يخسر في مباراته الافتتاحية في الموسم التالي من تتويجه، منذ أن خسر ميلان في 1994/95 ضد أياكس، ليصبح أول حامل لقب يخسر مباراته الإفتتاحية في الموسم التالي في دوري الأبطال منذ 25 عامًا.

وجاء هدفي المباراة في الدقائق الأخيرة من زمنها، عندما افتتح البلجيكي درايس ميرتنز التهديف لأصحاب الأرض من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 82، وضاعف البديل والمهاجم الإسباني فيرناندو يورنتي تقدم نابولي بهدف ثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

وأصبح نابولي هو أول فريق إيطالي يتغلب على حامل لقب دوري أبطال أوروبا في مرحلة المجموعات، منذ فوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة على تشيلسي في عام 2012.

وفي المباراة الأخرى من المجموع، سحق فريق ريد بول سالزبورج النمساوي فريق جينك البلجيكي بنتيجة 6-2 في مباراة شهدت تألق استثنائي للموهبة النرويجية الشابة إرلينج براوت هولاند الذي سجل هاتريك تاريخي غير مسبوق في المباراة

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وسجل هالاند(19 عامًا و58 يومًا) هدف بعد 102 ثانية من بداية المباراة ليصبح أصغر لاعب تحت 20 عامًا يسجل هدف في دوري الأبطال، محطم الرقم السابق المدون بأسم المدافع الفرنسي مانجالا في عام 2009 مع بورتو ضد آرسنال بعد 117 ثانية من بداية المباراة (وقتها كان عمر اللاعب 18 عامًا).

وأصبح هالاند هو ثالث لاعب يسجل في أول دقيقتين من المباراة في ظهوره الأول في دوري الأبطال بعد اندرياس مولر (1995) وإليكايم مانجالا (2009)

وعزز هالاند من غلته التهديفية بهدف ثان في الدقيقة 34، ليصبح الشاب النرويجي هو أول مراهق يسجل اكثر من هدف في ظهوره الأول في دوري الأبطال، منذ هاتريك واين روني مع مانشستر يونايتد ضد فنربخشه في عام 2004.

وعاد هالاند ليواصل عرضه الخاص بتسجيله الهدف الثالث له قبل نهاية الشوط الأولليصبح النرويجي هو ثالث أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال بعد راؤول (في عام 1995 مع ريال مدريد، بعمر ال18 عامًا و113 يومًا) وواين روني (ضد بعمر ال18 عامًا و340 يومًا).

وأصبح هالاند أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل هاتريك خلال الشوط الأول فقط من ظهوره الأول على الإطلاق في المسابقة

وحافظ هالاند على حالته الفنية الرائع منذ بداية هذا الموسم بتسجيله في 8 من مبارياته ال9 في مختلف البطولات هذا الموسم مع ريدل بول سالزبورج (إجمالي 17 هدف)

وسجل التنزاني مبوانا على ساماتاالهدف الثاني لنادي جينك، ليصبح أول تنزاني يسجل في تاريخ دوري الأبطال، وهو كذلك أو تنزاني يشارك في تاريخ المسابقة.