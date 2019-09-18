شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعقد جلسة مع اللاعب مؤمن زكريا عقب مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مطولة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وحرص الخطيب على الاطمئنان على حالة مؤمن زكريا والشد من أزره ودعمه معنويا قبل سفره إلى ألمانيا للعلاج وللخضوع لفحوصات طبية دقيقة خلال الفترة القادمة.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر قبل نحو شهرين تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه.