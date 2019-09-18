اخبار الرياضه

الخطيب يعقد جلسة مع اللاعب مؤمن زكريا عقب مران الأهلي

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعقد جلسة مع اللاعب مؤمن زكريا عقب مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مطولة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وحرص الخطيب على الاطمئنان على حالة مؤمن زكريا والشد من أزره ودعمه معنويا قبل سفره إلى ألمانيا للعلاج وللخضوع لفحوصات طبية دقيقة خلال الفترة القادمة.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر قبل نحو شهرين تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يعقد جلسة مع اللاعب مؤمن زكريا عقب مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا