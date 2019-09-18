بالفيديو .. ملخص مباراة ليفربول ونابولي 0-2 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
خسر ليفربول أمام نابولي 2-0 على ملعب سان باولو بفضل هدفين من دريس ميرتنز وفرناندو يورينتي، خلال الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
فوجئ بطل دوري أبطال أوروبا الأخير ، ليفربول ، يوم الثلاثاء بضربة جزاء ضد ذلك ترك أكثر من شك في جمهور المبارزة التي أجراها مع نابولي ، وذلك لأول موعد في المجموعة الخامسة للمسابقة القارية.
رأى محمد صلاح وسالديو ماني كل نواياه في تألق لقب بطله ، لكن السنغالي كاليدو كوليبالي كان مسؤولاً عن كونه جدارًا للغة الإنجليزية.
مع راحة البال في الخلفية ، بحث كارلو أنشيلوتي عن هدف النصر خلال الدقائق الأخيرة وحصل على ركلة جزاء مشكوك فيها من روبرتسون ضد خوسيه ماريا كاليخون ، الذي اشترىه القاضي رغم عدم الاتصال به. في الطلقة الأخيرة.
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