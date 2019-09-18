شكرا لقرائتكم خبر عن «Saudi Sport Hub» تطلق «جلسات الرياضة التقنية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تطلق «Saudi Sport Hub» أولى مبادراتها الثمانية «جلسات الرياضة التقنية»، التي تهدف لبناء منظومة ريادة الأعمال الرياضية السعودية والمساعدة على الإبداع في استكشاف التحديات، والابتكار في تحويل التحديات إلى حلول ابتكارية تقنية تساعد في تسويق السعودية من خلال الرياضة وجذب الاستثمارات للمنظومة الرياضية.

ويشارك في «الجلسات الرياضية التقنية» التي ستعقد غداً (الأربعاء) في جدة، نخبة من المتحدثين المهتمين بهذا المجال من مختلف مناطق المملكة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة، بقاعة العز في فندق الريتز كارلتون.

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وتشمل الجلسات لقاءات متنوعة للتعريف بريادة الأعمال في المجال التقني الرياضي بالمملكة، بالإضافة لدور الشركات الناشئة ومستقبلها في نمو واستدامة الاقتصاد الرياضي ضمن رؤية 2030، وتسليط الضوء على أهم الفرص التقنية التي تخدم الاقتصاد الرياضي السعودي.

ومن جهته، يؤكد رئيس حاضنة الرياضة السعودية وعضو المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني الدكتور طلال المغربي، أهمية دعم المشاريع الرياضية التقنية في المملكة وفقاً لرؤية 2030، من خلال الانطلاق بجلسات تساهم في تحفيز وتطوير وبناء منظومة رياضية متكاملة ضمن مجتمع رواد الأعمال.

ويفيد المغربي بأن الجلسات تهدف لتكوين شبكة ريادية رياضية مع المهتمين والمشرعين في المنظومة الرياضية السعودية، لمناقشة أفضل الطرق لخلق أفكار تساعد في تكوين بيئة رياضية تقنية تخلق فرصاً متنوعة لرواد الأعمال وتساهم في جذب المستثمرين لهذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرياضي مع مختلف القطاعات الأخرى مثل السياحة والصحة والتعليم والترفيه وغيرها.