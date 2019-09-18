شكرا لقرائتكم ميتشو يستدعى قوة الزمالك الضاربة أمام الأهلى فى السوبر المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاءت القائمة على النحو التالي:

قائمة الزمالك لمباراة السوبر حراسة المرمي : محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي Advertisements خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – إمام عاشور – محمد أونجم خط الهجوم : خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد وقرر ميتشو سفر الفريق إلى الإسكندرية فى الواحده ظهر غدا الأربعاء للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء السوبر.

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