شكرا لقرائتكم بركات يكشف سبب طرده من غرفة حسام البدرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بركات نجم الأهلى السابق، عن موقف طريف أجبر حسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى على طرده من غرفته، خلال تواجد الثنائى فى القلعة الحمراء.

وتابع بركات فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على قناة الأهلى اليوم الثلاثاء قائلا :" ذات مرة طلب حسام البدرى الاجتماع باللاعبين الكبار فى النادى الأهلى، وحضر البدرى للاجتماع بـ"شبشب حمام"، وبعد وقت طويل من المحاضرة بمنتهى الجدية فاجأته قائلا ، بص يا كوتش أنا مش متقبل منك حاجة يا كابتن حسام بالبتاع اللى انت لابسه فى رجلك ده".

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تابع بركات :" حينها اضطر البدرى لطردى من غرفة الاجتماع حيث وجد ردى لا يتناسب مع جدية الموقف".

ويحظى الزئبقى محمد بركات بجماهيرية عريضة وتاريخ كبير مع النادى الأهلى، حيث حصل مع المارد الأحمر على عدد كبير من البطولات هى 7 ألقاب دوري، ولقبين في كأس مصر، 5 ألقاب في السوبر المصري، و4 في دوري ابطال أفريقيا و3 في السوبر الأفريقي، اضافة إلى لقب وحيد مع المنتخب هو بطولة أمم أفريقيا 2006.