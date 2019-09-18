شكرا لقرائتكم الخطيب وأبوزيد وغريب وكنفاني وشلتوت فى عقد قران كريم نيدفيد "صور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل مساء اليوم، الثلاثاء، كريم نيدفيد نجم الأهلى والمنتخب الاولمبي ، بعقد قرانه فى أحد مساجد التجمع الخامس، وسط حضور عدد من نجوم الكرة والأهل والاصدقاء .

شهد عقد القران حضور العديد من نجوم الكرة على رأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلى واعضاء المجلس طارق قنديل ومحمد الجارحي والدكتور حمد سراج.

ايضا حضر الكابتن طاهر ابو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق ومروان كنفاني وعماد متعب نجم الأهلى السابق والكابتن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي،وعلاء عبد العزيز مدير المنتخب الاولمبى ومعتمد جمال مدرب الاولمبي ومحمد شوقى نجم الأهلى السابق والكابتن حمادة صدقى مدرب منتخب مصر الأسبق، والكابتن اسامة حسني نجم الأهلى السابق والكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالاهلى و هشام حنفى نجم الأهلى الأسبق ونائب رئيس قطاع الناشئين، ونجم الأهلى الأسبق "شطه" والإعلامي عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي للجريدة اليوم السابع و نجم الأهلى الاسبق محمد عمارة

من اللاعبين حرص على الحضور احمد فتحي واحمد الشيخ و سعد سميرومحمد شريف وميدو جابر و محمد محمود .

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