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جدة - عمرو شويل أزارو يغيب عن القمة رسميا بسبب الاصابة تأكد بشكل نهائى غياب الدولى المغربى وليد أزارو عن الفريق الكروى الأول عن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك. ويلتقى الأهلى ضد الزمالك فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء الجمعة على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور نحو 10 الآف مشجع يتقاسمهما طرفى المباراة وذلك لتحديد بطل السوبر المصرى للعام الماضى والمؤجل للموعد المعلن. Advertisements ووفقاً لمصطلع مطلع داخل النادى الأهلى خرج اللاعب المغربى من حسابات السويسرى رينيه فايلر بسبب اصابته بكدمة فى الركبة خلال مشاركته فى مباراة منتخب بلاده بالأجندة الدولية الأخيرة، حيث خضع اللاعب للكشف الطبى من قبل خالد محمود طبيب الفريق الذى أكد حاجة اللاعب لعشرة أيام على الأقل قبل العودة الى التدريبات الجماعية للفريق. وخاض الفريق عصر الثلاثاء تدريبه على أرضية ملعب استاد التتش استعداداً للمباراة فى ظل غياب وليد أزارو والذى اتضح خروجه من قائمة الأهلى للمباراة المرتقبة.

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