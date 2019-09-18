شكرا لقرائتكم بركات: أسعار اللاعبين فى مصر مبالغ فيها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد بركات نجم الأهلى السابق، أن أسعار اللاعبين فى مصر أصبح مبالغ فيها بدرجة كبيرة، وأنها غير منطقية.

وتابع بركات فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على قناة الأهلى اليوم الثلاثاء :" مش عارف ايه السبب فى ارتفاع اسعار الصفقات فى مصر فى السنوات الأخيرة، يجب أن يكون هناك سقف للتعاقدات لآن الأسعار التى تدفع فى اللاعبين بمالغ فيها للغاية".

ويحظى الزئبقى محمد بركات بجماهيرية عريضة وتاريخ كبير مع النادى الأهلى، حيث حصل مع المارد الأحمر على عدد كبير من البطولات هى 7 ألقاب دوري، ولقبين في كأس مصر، 5 ألقاب في السوبر المصري، و4 في دوري ابطال أفريقيا و3 في السوبر الأفريقي، اضافة إلى لقب وحيد مع المنتخب هو بطولة أمم أفريقيا 2006.