شكرا لقرائتكم الجونة يعلن الحصول على خدمات أحمد حمدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الجونة حصوله على خدمات أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، على سبيل البيع النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، ولعب أحمد حمدي للجونة معارا خلال الدور الثاني لدوري الموسم الماضي.

ويتضمن عقد بيع أحمد حمدي للجونة شرط يمنح النادي الأهلي الأولوية في شراء اللاعب، كما يوجد بند يمنح الأهلي الحق في الحصول علي ٣٠ % من عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

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وانهي مسئولو النادي الأهلي اجراءات بيع أحمد حمدي بشكل نهائي، بعد تفضيل اللاعب الانتقال له رغم دخول بيراميدز في مفاوضات مكثفة لشرائه خلال الساعات الأخيرة.

وكان مصدر داخل النادي الأهلي قد اكد ان الجونة انهي صفقة شراء احمد حمدي مقابل ٨ ملايين جنيه ،وذلك بناءا على رغبة اللاعب، وسيتم قيد كريم نيدفيد في القائمة على حسابه.