شكرا لقرائتكم الهلال يصل للمرة الخامسة.. ويبحث عن اللقب المفقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات الهلال قريبا من اللقب الغائب عن خزائنه منذ انطلاق البطولة الآسيوية بشكلها الجديد في 2003، بعد تأهله إلى نصف نهائي البطولة الحالية على حساب اتحاد جدة.

و نجح الهلال بالوصول لنصف نهائي دوري آبطال آسيا أربع مرات، وأصبحت خمس بعد لقاء مساء يوم الثلاثاء .

وحصيلة أزرق الرياض في مباريات المربع الذهبي تشمل الفوز في مباراتين وبذات العدد حضر التعادل فيما خسر في مواجهات أربع لعبها في النصف النهائي الآسيوي ، في عام الفين وعشرة لم ينجح الهلال بتخطي عقبة ذوب آهن اصفهان الإيراني في الذهاب والإياب وخسر بذات النتيجة هدف دون رد في كل لقاء.

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وفي نصف نهائي ألفين وأربعة عشر عرف تفوق الهلال على العين الإماراتي ذهابا بثلاثية (3-0) والخسارة أمامه إيابا بهدفين لهدف، وفي النهائي كان اللقب من نصيب ويسترن سيدني اثر الخسارة أمامه ذهابا بهدف وتعادله إيابا بدون أهداف في الرياض.

وفي عام ألفين وخمسة عشر حجز الهلال مقعدا له في نصف النهائي إلا أن كلمة الفصل كانت لشباب الأهلي دبي الإماراتي الذي تعادل معه في الذهاب بهدف لمثله وفاز الفريق الإماراتي إيابا بثلاثة أهداف لاثنين.

وغاب الفريق السعودي بعدها عامين عن المربع الذهبي وعاد في ألفين وسبعة عشر ليهزم بیرسبولیس الإيراني ذهابا برباعية (4-0) وتعادل معه إيابا بهدفين لكل منهما (2-2) قبل أن يخسر في النهائي ذهابا وإيابا أمام اوراوا الياباني.