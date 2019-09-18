شكرا لقرائتكم الشهري.. تدرج في ضمك وسدوس ووصل إلى رئاسة "الاحتراف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يذهب معيض الشهري صباحا إلى إدارة التعليم بغرب الرياض للإشراف على البرامج المجتمعية لرؤية 2030 بالإدارة.. ومساءا يتابع كل ما يتعلق بشؤون اللاعبين والاحتراف في البلاد.

ولد معيض الشهري في 1976 بمركز خاط التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير وفيها تعلم في مدرسة الفيحاء، قبل أن يتخرج في جامعة الإمام محمد بن سعود فرع أبها من قسم اللغة الإنجليزية عام 1999 وبدأ رحلته معلما لها، حينها كان العمل الرياضي يجتذب ناظري الشهري فبدأ مع نادي ضمك مديرا للناشئين ثم الشباب فالفريق الأول، وفي 2007 أصبح مديرا للاحتراف مع الفريق الذي كان ينافس في دوري الدرجة الأولى حينها حتى عام الفين وأحد عشر.

مع انتقال الشهري إلى الرياض، كان قريبا من العمل في نادي الشباب عام الفين واثني عشر، إبان رئاسة خالد البلطان للنادي، حينها كان خالد الزيد مديرا للاحتراف في النادي العاصمي، إلا أنه لم يتفق مع الليوث، فعمل مع نادي سدوس في ذلك العام.

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وازدادت علاقات الشهري في الوسط الرياضي، فبات عضوا في لجنة الاحتراف مع عبدالله البرقان لثلاث سنوات، قبل أن يصبح نائبا للرئيس عام ألفين وسبعة عشر، حين هزت الاحتراف السعودي قضيتان شهيرتان، عوض خميس وانتقاله إلى الهلال، ومحمد العويس وانتقاله إلى الأهلي عامها تم حل اللجنة وإعادة تشكيلها أكثر من مرة، وفي كل مرة يكون الشهري حاضرا.

وفي ألفين وثمانية عشر أشرف الشهري على إدخال نظام " DTMS"، إلى السعودية وتطبيقه في الأندية.. كثاني اتحاد آسيوي يقوم بتطبيق هذا النظام.

الشهري الذي قضى سبعة أعوام في لجنة الاحتراف عضوا ونائبا للرئيس ورئيسا مكلفا، اختير ليصبح رئيسا للجنة الاحتراف، مستندا على خبرة تتجاوز عشرة أعوام بين أندية متعددة، واتحاد اللعبة أمام ملفات هامة أبرزها المواليد، لاعب الاستثمار، الوسطاء، وسقف الرواتب.