شكرا لقرائتكم ديوم: أتطلع للذهاب بعيداً مع الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر أرنود ديوم، لاعب نادي الرائد، أنه تفاجأ بتطور مستوى المنافسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد قدومه من الدوري الأسكتلندي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الدولي الكاميروني في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: لم أكن أعلم شيئا عن الدوري السعودي قبل قدومي، وبعد مشاركتي في مباراتين تفاجأت بالمستوى الفني في البطولة، وكذلك وجود لاعبين مميزين، وأتمنى أن أقدم موسما رائعا مع الرائد والحصول على مركز متقدم في ترتيب الدوري، وأنا سعيد بتواجدي في الدوري السعودي.

وحول تجربته مع منتخب الكاميرون، أوضح: فخور بارتداء قميص منتخب بلادي، وتوجت مع الفريق بكأس أمم إفريقيا 2017 وهو الإنجاز الأفضل في مسيرتي.

وأشار إلى أنه تواصل مع إيغور روسي ورولي بوني فاسيا، لاعبا الفيصلي، وأردف: أخبراني بأن البلد رائعة، خاصة إيغور الذي أحضر عائلته معه، وأعتقد أن السعودية مكان مناسب يليق بالعائلات.