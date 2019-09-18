ترتيب المجموعة الخامسة في دوري الأبطال بعد سقوط ليفربول أمام نابولي

كتب: ضياء السقا

اشتعلت المجموعة الخامسة، بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوربا، مبكرا، بعد سقوط ليفربول الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نابولي الإيطالي، واكتساح ريدبول سالزبرج النمساوى، كى آر جينك البلجيكي.

وحقق نابولي فوزا هاما على ضيفه ليفربول، بطل النسخة الماضية، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بإيطاليا، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وعلى الجانب الأخر، اكتسح ريدبول سالزبرج النمساوى، كى آر جينك البلجيكى، 6-2، في إطار منافسات نفس المجموعة.

وبذلك تصدر سالزبرج ترتيب المجموعة الخامسة بـ3 نقاط، متفوقا على نابولي بفارق الأهداف، يليهما ليفربول ثالثا بدون نقاط، فيما يتذيل المجموعة جينك.

جدير بالذكر أن ليفربول سيستضيف في الجولة الثانية سالزبرج النمساوى يوم 2 أكتوبر المقبل.