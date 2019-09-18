تعادل برشلونة والإنتر وخسارة ليفربول وتشيلسي.. أبرز نتائج دوري أبطال أوروبا اليوم

كتب - شريف الجنيدي

في أمسية كروية أوروبية، عادت منافسات البطولة القارية الأصعب على مستوى العالم، حيث بدأت العديد من الأندية في شق طريقها لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ شهدت الملاعب الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، عدداً من اللقاءات الهامة والقوية، أبرزها برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، وليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، بالإضافة إلى تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني.

في المجموعة الخامسة، حقق نابولي الإيطالي فوزا هاما على ضيفه ليفربول الإنجليزي، بطل النسخة الماضية، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بإيطاليا، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من جانب الفريقين، وأهدر الفريقان العديد من الفرص السهلة.

وظهر النجم المصري محمد صلاح بشكل جيد، وكان الأخطر والأنشط في صفوف ليفربول، وكاد أن يحرز هدفا في الشوط الثاني عندما استغل خطأ دفاعي من نابولي ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ببراعة.

وجاء هدف نابولي الأول في الدقيقة 80 من ضربة جزاء سددها مارتنيز، ثم سجل لورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 92، مستغلا خطأ فادحا من دفاع الريدز.

وعل الجانب الأخر، اكتسح ريدبول سالزبرج النمساوى، كى آر جينك البلجيكى، 6-2، في إطار منافسات نفس المجموعة.

وبذلك تصدر سالزبرج ترتيب المجموعة الخامسة بـ3 نقاط، متفوقا على نابولي بفارق الأهداف، يليهما ليفربول ثالثا بدون نقاط، فيما يتذيل المجموعة جينك.

وفي المجموعة السادسة، خرج برشلونة بنقطة من مباراته أمام بوروسيا دورتموند الألماني في حضور الآلاف من جماهيره.

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وفي المجموعة ذاتها، اقتنص فريق انتر ميلان الإيطالي نقطة ثمينة أمام فريق سلافيا براج التشيكي. وتقدم سلافيا براج بهدف سجله بيتر أولاينكا في الدقيقة 64، قبل أن يتعادل نيكولو باريلا لإنتر ميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة السابعة، خسر نادي بنفيكا البرتغالي على أرضه ووسط جماهيره أمام فريق لايبزج الألماني بنتيجة هدف مقابل هدفين، فيما تعادل ليون الفرنسي على أرضه أمام فريق سان بطرسبرج الروسي بهدف لمثله.

وفي المجموعة الثامنة والأخيرة، تلقى تشيلسي خسارة مفاجئة على أرضه امام فالنسيا الإسباني بهدف مقابل لاشئ، بينما تمكن أياكس الهولندي من تحقيق الفوز على فريق ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة.

مواجهات نارية غداً

ومن المقرر أن تنطلق غداً الأربعاء باقي مواجهات الجولة الاولى من دور المجموعات، والتي ستشهد مواجهات في غاية القوة.

ففي منافسات المجموعة الاولى، سيستضيف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فريق ريال مدريد الإسباني، ويلتقي كلوب بروج فريق جالاطا سراي التركي.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف بايرن ميونيخ الألماني فريق سرفينا زافيزدا، بينما يلتقي توتنهام الإنجليزي فريق أوليمبياكوس اليوناني.

وفي المجموعة الثالثة، يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً على فريق شاختار دونيستيك الأوكراني، فيما يلتقي فريق أتلانتا الإيطالي مع فريق دينامو زغرب الكرواتي.

وفي المجموعة الرابعة، يستضيف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني فريق يوفنتوس الإيطالي، يحل نادي لوكوموتيف موسكو الروسي ضيفاً على فريق بايرليفركوزن الألماني.