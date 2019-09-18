البطل يسقط.. نابولي يصعق ليفربول في دوري الأبطال.. وصلاح يهدر الفرصة الأخطر

كتب: ضياء السقا

حقق نابولي الإيطالي فوزا هاما على ضيفه ليفربول الإنجليزي، بطل النسخة الماضية، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بإيطاليا، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من جانب الفريقين، وأهدر الفريقان العديد من الفرص السهلة.

وظهر النجم المصري محمد صلاح بشكل جيد، وكان الأخطر والأنشط في صفوف ليفربول، وكاد أن يحرز هدفا في الشوط الثاني عندما استغل خطأ دفاعي من نابولي ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ببراعة.

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وجاء هدف نابولي الأول في الدقيقة 80 من ضربة جزاء سددها مارتنيز، ثم سجل لورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 92، مستغلا خطأ فادحا من دفاع الريدز.

وعل الجانب الأخر، اكتسح ريدبول سالزبرج النمساوى، كى آر جينك البلجيكى، 6-2، في إطار منافسات نفس المجموعة.

وبذلك تصدر سالزبرج ترتيب المجموعة الخامسة بـ3 نقاط، متفوقا على نابولي بفارق الأهداف، يليهما ليفربول ثالثا بدون نقاط، فيما يتذيل المجموعة جينك.