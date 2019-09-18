اسماء السيد - أوقفت الشرطة الهولندية أكثر من 300 مشجع لنادي ليل الفرنسي بسبب العنف والاخلال بالنظام العام، قبل انطلاق مواجهة فريقهم مع مضيفه أياكس أمستردام الثلاثاء في الجولة الاولى من دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.
وأشارت الشرطة في حسابها على موقع "تويتر": "بعد الاخلال بالنظام العام بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في محطة مترو ستراندفليت، تم ايقاف 303 اشخاص حتى الان"، موضحة ان الت
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف أكثر من 300 مشجع لليل لأعمال شغب في أمستردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.