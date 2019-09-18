توقيف أكثر من 300 مشجع لليل لأعمال شغب في أمستردام









اسماء السيد - أوقفت الشرطة الهولندية أكثر من 300 مشجع لنادي ليل الفرنسي بسبب العنف والاخلال بالنظام العام، قبل انطلاق مواجهة فريقهم مع مضيفه أياكس أمستردام الثلاثاء في الجولة الاولى من دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وأشارت الشرطة في حسابها على موقع "تويتر": "بعد الاخلال بالنظام العام بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في محطة مترو ستراندفليت، تم ايقاف 303 اشخاص حتى الان"، موضحة ان الت