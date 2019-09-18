ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونابولي 0-2 في دوري ابطال اوروبا اليوم

ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم، ألحق نابولي هزيمة قاسية بحامل اللقب ليفربول بهدفين مقابل لا شئ في افتتاح مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، تقدم نابولي بهدف من ركلة جزاء عن طريق مارتينز في الدقيقة 82، قبل أن يضيف ليورنتي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

بدأ الريدز مشواره في دوري الأبطال الموسم الماضي بفوز هام على باريس سان جيرمان، ويأمل الفريق الأحمر أن يكرر نفس البداية أمام خصم صعب ومدرب لديه تجارب عديدة في رابطة الأبطال سواء مع ميلان أو يوفنتوس أو ريال مدريد أو بايرن ميونخ، ولن تكون مهمة الًحًمر سهلة أمام فريق الجنوب الإيطالي.

بدأت مباراة ليفربول ونابولي بتبادل هجمات من جانب الفريقين على المرمى، وبدا الليفر الأفضل خلال الدقائق الأولى، لكن التعادل السلبي لا يزال مسيطر على اللقاء حتى الدقيقة 35.

أنتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ونابولي بالتعادل السلبي بدون أهداف.