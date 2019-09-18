فايلر يستكشف الزمالك بـ450 دقيقة قبل لقاء السوبر

استطاع الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر الحصول على خمسة شرائط للزمالك في بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وذلك بهدف استكشاف المنافس، قبل لقاء السوبر المحلى، والمقرر له يوم الجمعة المقبل على استاد ببرج العرب.

حيث قام فايلر بمشاهدة شرائط الأبيض أمام بيراميدز والاتحاد السكندرى بكأس مصر وكذلك مباراتى ديكاداها الصومالى في ذهاب وإياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراة جينيراسيون فوت السنغالي ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث يدرس المدير الفني للأحمر والجهاز المعاون له 450 دقيقة للزمالك من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف عند الفريق الأبيض، استعدادا للقاء المنتظر بين قطبي الكرة المصرية.

كما يعقد فايلر مع لاعبي الفريق أكثر من جلسة لعلاج بعض الأخطاء التي ظهرت خلال أدائهم في لقاء بطل غينيا الاستوائية وأبرزها أزمة إهدار الفرص.